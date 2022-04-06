Призначений росією "глава" Криму жорстко вилаяв Усіка і ще кількох українців

Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов назвав українського боксера родом із Криму Олександра Усіка "швалью" і сказав, що позбавить його та інших діячів України всіх звань, регалій та орденів почесних громадян півострова.

Відеозвернення Аксьонова поширили в мережі.

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Як відомо, Усік одразу після вторгнення росії в Україну став на захист своєї країни та пішов у територіальну оборону.

Після анексії Криму боксер у різний час стверджував, що півострів належить нікому, кримчанам чи богу, і з лютого 2022 року чемпіон змінив риторику остаточно і вже називає його українським.

Крім того, Усік називав путіна шизофреником і хворою людиною.