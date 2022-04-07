"Не всі росіяни погані": українські чемпіонки світу відмовилися підтримати усунення спортсменів із рф

Шахістки вважають, що "не все так однозначно".

У четвер, 7 квітня, на 43-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українські шахістки Анна та Марія Музичук будуть виключені зі Львівської обласної шахової федерації (ЛОШФ).

Про це повідомив заступник президента ЛОШФ Назар Фірман у коментарі для НВ.

Фріман розповів, що українські шахістки відмовилися підписувати колективний лист президентові Федерації шахів України з проханням повторно звернутися до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) для посилення санкцій проти росії та Білорусі. У листі говорилося, що після звірств росіян у Київській області рф й Білорусь потрібно виключити з ФІДЕ.

"Однак, гроссмейстерки Анна та Марія Музичук свої підписи під листом не поставили, вони вважають, що "не все так однозначно" і що "не всі росіяни погані. Для нас така позиція львів'янок є дивною, ми вирішили припинити співпрацю з ними. Організація почала процедуру їхнього виключення з президії та членства у федерації", — розповів Фірман.

Зазначимо, Анна Музичук є триразовою чемпіонкою світу з шахів серед жінок. Її сестра Марія вигравала і особистий, і командний чемпіонат світу з шахів.

Раніше повідомлялося, що російську шашистку виключили зі світового рейтингу.

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