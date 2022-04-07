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УЄФА не припинятиме трансляції матчів у росії, адже "причин для цього немає"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Александер Чеферін Новина оновлена 07 квітня 2022, 22:04
Александер Чеферін

В організації пильно стежать за ситуацією в Україні.

УЄФА не планує припиняти трансляції матчів під своєю егідою на території рф, попри вбивства мирних українців у Київській області.

Про це заявив президент союзу Александер Чеферін, передає rsport.

Повідомляється, що росіяни продовжуватимуть дивитися офіційні трансляції матчів Ліги чемпіонів та інших єврокубків. В організації зазначили, що причин для припинення трансляцій матчів у рф немає.

"Чи існує план припинення транслювання матчів під егідою УЄФА в Росії? Ми це не обговорювали. Ми вважаємо, що зараз немає причин робити це. Але ситуація змінюється з кожним днем. Ми це не обговорювали, рішень не приймали", — заявив Чеферін.

Також Чеферін висловився про можливе виключення Російського футбольного союзу (РФС) з УЄФА.

"Чи розглядається можливість виключення Росії з УЄФА? Існує багато речей, які впливають на це. День за днем ситуація змінюється. Я б не став президентом УЄФА, якби насамперед виступив перед ЗМІ після виконкому чи генеральної асамблеї", — цитує Чеферіна ТАСС.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів. До речі, у рф через умови договору застряг футболіст збірної України.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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