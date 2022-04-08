Окупанти "денацифікували" школу мадридського "Реала" під Києвом (відео)

"Визволителі" руйнують школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Київській області, яка була звільнена від окупантів, російські загарбники залишили по собі розруху. Соціально-спортивну школу "Реал Мадрид" в Ірпені було зруйновано.

Про це розповів у себе у Facebook дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

Станіслав поділився відео своєї поїздки до Ірпеня після звільнення міста від армії рф. Медведенко показав, що російські "визволителі" зробили зі школою "Реала". На полях і на території школи видно воронки від снарядів, все скло вибите, а приміщенням необхідний ремонт. Додамо, що у школі "Реала" на початок війни навчалися понад 1700 дітей віком від 6 до 17 років із соціально незахищених сімей.

"У 2022 році "визволителі" знищили все. Дітей у місті майже немає, школа вся посічена, жодного вцілілого скла, навколо міни, дірки, кратери, дах вигорів, обладнання розламане, підлога в калюжах... Директор з кількома вчителями та працівниками школи вже почав прибирання, але, щоправда, масштаби такі, що складно зрозуміти, як і коли діти зможуть повернутися сюди? Потрібна велика кількість зусиль та коштів", — написав Медведенко.

Нагадаємо, заклад на базі ірпенського ліцею №3 у 2019 році відкривали зірки світового спорту та колишні футболісти "Реала": Клод Макелеле, Едвін Конго та Хосе Еміліо Амавіска.

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