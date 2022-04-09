З посольства Швейцарії у Києві зняли прапор — росіяни могли розбомбити будівлю, прийнявши за лікарню

Мабуть, у Швейцарії усвідомили, що окупанти люблять бомбити лікарні

У п’ятницю, 8 квітня, на 44-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну з посольства Швейцарії в Києві прибрали швейцарський прапор.

Про це у Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.

Новіков кілька днів тому зазначив, що на даху будівлі, де знаходиться посольство Швейцарії, розміщено швейцарський прапор.

"Чекання: Ми помістимо наш прапор на дах, щоб росіяни бачили, що тут посольство Швейцарії в Києві та не розбомбили нас. Реальність: Гей, Ваня, бачиш там хрест на даху? Пологовий будинок у них там, с*ка чи що? Давай х**ни туди!" — написав Новіков 6 квітня.

Через пару днів прапор зняли, мабуть, усвідомивши, що росіян від бомбардувань цивільних об’єктів наявність хреста (прапор Швейцарії є червоним квадратним полотнищем з білим прямим хрестом у центрі, — Ред.) на даху не тільки не зупинить обстріл з боку рф, а може і навпаки зробити будинок мішенню.

"Очікування: пост у фейсбуці, пара лайків. Реальність: з даху посольства Швейцарії у Києві прибрали прапор, про який я писав", — повідомив 8 квітня Новіков.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки путін влаштував вбивство цивільних у Краматорську з трьох причин Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснив, чому росія завдає ударів по скупченнях мирних українців

Нагадаємо, у Маріуполі загарбники обстріляли пологовий будинок, а також дитячу лікарню. Крім того, окупанти завдали потужного удару по драмтеатру, де ховалися сотні жінок та дітей. Поблизу драмтеатру взагалі був величезний напис "Діти" по обидва боки будівлі, щоб туди не скидали авіабомби. Проте росіян це зупинило.

На початку квітня армія рф обстріляла лікарню в Миколаєві.