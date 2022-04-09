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Польські футбольні фани "повісили" путіна (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Польщі вивісили банер із повішеним путіним Новина оновлена 09 квітня 2022, 21:58
У Польщі вивісили банер із повішеним путіним

У Польщі показали своє ставлення до агресора.

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну польські футбольні фанати на трибунах вивісили банер із повішеним володимиром путіним.

Відповідне відео опублікувало видання nexta у Twitter.

Величезний банер із кривавим диктором володимиром путіним, шия якого обвита мотузкою, з’явився на трибунах під час центрального матчу 28-го туру чемпіонату Польщі між познанським "Лехом" та варшавською "Легією". Польські вболівальники з появою банера вигукували: "Ruska k*rwa". Примітно, що президента росії "одягли" у футболку московського "Спартака".

Додамо, що двобій завершився з рахунком 1:1. Після 28 турів "Лех" очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі, набравши 56 очок. "Легія" із 36 балами в активі йде на 9-й позиції.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі заступилася за Україну і заморозила відносини з Угорщиною, прем’єр-міністр якої Віктор Орбан не помічав звірств росіян у Бучі та інших українських містах.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко 9 квітня отримав ключкою по голові.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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