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"Ціни піднялися": російські призери Олімпіади через санкції не отримають обіцяні автомобілі

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські хокеїсти на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 09 квітня 2022, 23:20
Російські хокеїсти на Олімпіаді у Пекіні

Санкції Заходу працюють.

Російські спортсмени, які посіли 9-е місце у медальному заліку Ігор-2022, не отримають від влади обіцяні автомобілі.

Про це заявила депутат Держдуми Світлана Журова у коментарі для Матч ТВ.

Журова заявила, що грошей, виділених на автомобілі, не вистачить, бо "ціни неадекватно піднялися". Тому влада рф вирішила віддати винагороду спортсменам грошима. Також Журова заявила, що російським атлетам скаржитися не варто, адже "спонсорського подарунку" могло і не бути зовсім.

"Зараз забезпечити таку кількість машин важко через ціни, вони неадекватно піднялися. Думаю, що на фонд, який було виділено спонсорами, зараз не можна купити й половини машин. Я так розумію, що з винагородою вирішили не тягнути й тому віддають тими грошима, які виділялися до подорожчання. Зараз спортсменам складно обурюватись, бо це спонсорський подарунок. Його могло б взагалі не бути", — заявила Журова.

Нагадаємо, більшість російських спортсменів було відсторонено від міжнародних змагань за рекомендацією Міжнародного олімпійського комітету. У Росії через це почалася істерика, а спортсмени змушені виступати на внутрішній арені за невеликі гроші.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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