Герой збірної України на Євро-2020 не стримав сліз, коментуючи Бучу (відео)

Футболіст відмовився розмовляти російською мовою

Відомий український футболіст, нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик не стримав емоцій, коментуючи різанину у Бучі та в інших українських містах, яку влаштували росіяни

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі "Футбол NEWS/Телеканал Футбол 1/2/3".

Футболіст зізнався, що його "розриває всередині" через події у Бучі, та сльози самі починають литися.

"Все розривається всередині. Дивишся на те, що було в Бучі, і сльози ллються. Ти нічого не можеш вдіяти з цим, від тебе нічого не залежить", — розповів футболіст.

Артем додав, що зараз головні герої — це ЗСУ, які дають відсіч окупантам на кількох напрямках.

"Доля всіх українців зараз у їхніх руках. Дивлячись на те, як вони відбивались від ворога, переходили в контратаки, у мене така віра, гордість. Хочеться побажати їм сил, щоб ця війна скоріше закінчилася. Вони – справжні герої в наших очах і серцях", — сказав Довбик.

До слова, Артем відмовився від російської мови та давав інтерв’ю рідною мовою. Нагадаємо, гол Довбика у ворота Швеції (2:1) вивів збірну України до історичного чвертьфіналу Євро-2020, що стало найкращим результатом національної команди на ЧЄ.

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Раніше повідомлялося, що російське ТБ вимикає трансляцію матчів Бундесліги через підтримку України на стадіонах.