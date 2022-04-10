Росіяни знищили стадіон у Чернігові: українські тренери "подякували братам"

Тренери розповіли, що сподіваються на новий стадіон у місті.

У неділю, 10 квітня, на 46-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну кореспондент "Телеграфа" побував на місці зруйнованого росіянами стадіону імені Гагаріна у Чернігові.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі Telegraf UA.

Тренери з легкої та важкої атлетики, які працювали на стадіоні у Чернігові, поділилися емоціями після відходу російських військових. Жінка, яка тренувала спортсменів у секторі для метання списа, зі сльозами на очах розповіла, що раніше сумувала через те, що не було сектора, а тепер "немає нічого".

"Найголовніше, що вижили, а то у місті відбувався справжній жах", — заявила жінка.

Чоловік, який працював на стадіоні тренером з важкої атлетики, розповів, що "старші брати" перетворили об’єкт громадянської інфраструктури на руїни.

"Сподіваюся, стадіон відновлять з нуля, напевно. Дякую, нашим "братам старшим" за руйнування", — розповів чоловік.

Раніше повідомлялося, що мешканка Чернігова розплакалася від брехні росіян.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" пройшовся вулицями розбомбленого Чернігова і зробив фоторепортаж із міста-героя.