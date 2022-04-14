Ракицький співав гімн України перед матчем "Шахтаря" у Польщі (відео)

Війна, мабуть, вплинула на погляди футболіста.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну футболіст Ярослав Ракицький під час благодійного матчу заспівав гімн України.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі донецького "Шахтаря".

Ракицький повернувся до "Шахтаря", який проводить турне в Європі для збору грошей на гуманітарні потреби українців, які постраждали від війни. У четвер "Гірники" на арені "Полсат Плюс" у Гданську (Польща) грають із "Лехією". Перед благодійною грою співачка Оля Полякова виконала гімн України. Усі футболісти тримали руку на серці, а Ракицький навіть підспівував. Раніше футболіст демонстративно відмовлявся співати гімн України.

Гімн України перед матчем "Лехія" — "Шахтар":

Повне відео матчу "Лехія" — "Шахтар":

Футболіст раніше заявляв, що не співає гімн, адже його завдання – грати у футбол, а не співати.

Нагадаємо, Ракицький перестав викликатися до збірної України після того, як перейшов під час війни на Донбасі до "Зеніту". Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну центральний захисник розірвав договір з петербурзьким клубом і повернувся в Україну. Потім гравець приєднався до "Шахтаря" у благодійному турне.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук залишився у "Зеніті". У мережі спливли документи, які нібито пов’язують футболіста зі спецслужбами рф. Нещодавно Анатолій потрапив у ДТП.