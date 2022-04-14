"Кому війна, а кому мати рідна": чемпіонка світу назвала деяких українців "мародерами"
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Шахістка наочно показала, як деякі жителі України наживаються на війні.
У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну відома шахістка, 14-та чемпіонка світу Анна Ушеніна присоромила деяких жителів нашої країни.
Відповідний пост українка написала на своїй сторінці в Instagram.
Ушеніна розповіла про ситуацію на ринку нерухомості, де ціни на оренду житла злетіли в кілька разів після початку повномасштабної агресії рф. Як приклад титулована шахістка показала, як змінилися ціни на оренду квартир у Мукачеві. Замість 3000 гривень за місяць за 2-кімнатну квартиру господарі житла тепер хочуть від 10 000 грн.
"Є люди, які намагаються допомагати, а є ось такі ось мародери. І їх така безліч, що страшно стає. Я, звичайно, все розумію, люди хочуть заробляти гроші, але ж мають бути якісь рамки, на чому можна заробляти?" Люди зараз рятуються від обстрілів, і все залишивши, просто біжать… Для наочності додаю фото ціни до і після. У мене все", — написала Ушеніна.
"Кому війна, а кому мати рідна", — написали в мережі під постом шахістки.
Раніше повідомлялося, що українські шахістки-чемпіонки потрапили в скандал через свою позицію щодо спортсменів з росії. Пізніше вони пояснили свою позицію.
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