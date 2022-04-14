Рус

"Кому війна, а кому мати рідна": чемпіонка світу назвала деяких українців "мародерами"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
199
Анна Ушеніна розповіла, що біженці стикаються з "мародерами" в Україні Новина оновлена 14 квітня 2022, 23:57
Анна Ушеніна розповіла, що біженці стикаються з "мародерами" в Україні

Шахістка наочно показала, як деякі жителі України наживаються на війні.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну відома шахістка, 14-та чемпіонка світу Анна Ушеніна присоромила деяких жителів нашої країни.

Відповідний пост українка написала на своїй сторінці в Instagram.

Ушеніна розповіла про ситуацію на ринку нерухомості, де ціни на оренду житла злетіли в кілька разів після початку повномасштабної агресії рф. Як приклад титулована шахістка показала, як змінилися ціни на оренду квартир у Мукачеві. Замість 3000 гривень за місяць за 2-кімнатну квартиру господарі житла тепер хочуть від 10 000 грн.

Ціни на 2-кімнатні квартири в Мукачеві до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну
Ціни на 2-кімнатні квартири в Мукачеві до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну
Ціни на 2-кімнатні квартири в Мукачеві після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну
Ціни на 2-кімнатні квартири в Мукачеві після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну

"Є люди, які намагаються допомагати, а є ось такі ось мародери. І їх така безліч, що страшно стає. Я, звичайно, все розумію, люди хочуть заробляти гроші, але ж мають бути якісь рамки, на чому можна заробляти?" Люди зараз рятуються від обстрілів, і все залишивши, просто біжать… Для наочності додаю фото ціни до і після. У мене все", — написала Ушеніна.

"Кому війна, а кому мати рідна", — написали в мережі під постом шахістки.

Раніше повідомлялося, що українські шахістки-чемпіонки потрапили в скандал через свою позицію щодо спортсменів з росії. Пізніше вони пояснили свою позицію.

Теги:
#Україна #Росія #Шахи #Анна Ушеніна #Війна з Росією
росія остаточно втратила крейсер "Москва"
Новини Росії
Російський крейсер "Москва" затонув: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
росія остаточно втратила крейсер "Москва"
Російський крейсер "Москва" затонув: подробиці
Дата публікації
Категорія
Президент США Джо Байден
Байден готовий приїхати до Києва: подробиці (відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський, Путін
Переговори з росією: Зеленський розповів, як вплинула трагедія у Бучі
Дата публікації
Категорія
Американський безпілотник MQ-9 Reaper
"Змінять хід війни": Україна може отримати найпотужніші бойові дрони у світі
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває 51 день
Війна - день 51: "Москва" пішла на дно, а Байден збирається їхати в Україну