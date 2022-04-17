"А кілометровий стіл буде?" У мережі висміяли Путіна, який боїться власних спортсменів

Без пройденого карантину до президента рф підійти не можна.

Поки президент України Володимир Зеленський може прогулятися з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном по Києву, зустрічаючи випадкових людей, у рф своя атмосфера. Російських фігуристів відправили на обов’язковий карантин, щоб ті могли зустрітися з кривавим диктатором володимиром путіним.

Про це повідомляє sport24.

За інформацією джерела, неназваним фігуристам нададуть умови для регулярних тренувань під час карантину на базі у Новогірську. Сама зустріч фігуристів із президентом росії запланована на 26 квітня. На Олімпіаді в Пекіні збірна Олімпійського комітету росії виграла 6 нагород у фігурному катанні, щоправда, "золото" у командній першості все ще під питанням через допінг-скандал навколо Каміли Валієвої. Спортсменів у цій дисципліні досі не нагороджували, йдеться розслідування.

У мережі висміяли поведінку путіна і зазначили, що президент рф боїться свого народу.

У мережі висміяли володимира путіна, який відправив фігуристів на карантин для особистої зустрічі

Раніше президент України Володимир Зеленський попередив світ про те, що путін може застосувати тактичне ядерне озброєння в Україні. Олексій Арестович вважає, що президент росії надламався.