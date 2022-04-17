"А кілометровий стіл буде?" У мережі висміяли Путіна, який боїться власних спортсменів
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Без пройденого карантину до президента рф підійти не можна.
Поки президент України Володимир Зеленський може прогулятися з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном по Києву, зустрічаючи випадкових людей, у рф своя атмосфера. Російських фігуристів відправили на обов’язковий карантин, щоб ті могли зустрітися з кривавим диктатором володимиром путіним.
Про це повідомляє sport24.
За інформацією джерела, неназваним фігуристам нададуть умови для регулярних тренувань під час карантину на базі у Новогірську. Сама зустріч фігуристів із президентом росії запланована на 26 квітня. На Олімпіаді в Пекіні збірна Олімпійського комітету росії виграла 6 нагород у фігурному катанні, щоправда, "золото" у командній першості все ще під питанням через допінг-скандал навколо Каміли Валієвої. Спортсменів у цій дисципліні досі не нагороджували, йдеться розслідування.
У мережі висміяли поведінку путіна і зазначили, що президент рф боїться свого народу.
Раніше президент України Володимир Зеленський попередив світ про те, що путін може застосувати тактичне ядерне озброєння в Україні. Олексій Арестович вважає, що президент росії надламався.