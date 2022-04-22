"Ми хороші люди": російський тенісист хоче відкупитися від українців, аби його допустили на "Вімблдон"

Читати новини та цікавитися політикою спортсмен не має наміру

Російський тенісист Андрій Рубльов, якого разом з іншими представниками Росії та Білорусі відсторонили від участі в Уімблдонському турнірі, висловився про це рішення, зачепивши тему війни в Україні. На його думку, заборона виступу окремих спортсменів є нелогічною, адже це нічим не допоможе закінчити конфлікт між країнами.

Заяву Рубльова цитує портал "Великий теніс України", передає "Телеграф".

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Рубльов стверджує, що його "бан" на Вімблдоні — це справжня дискримінація і, швидше за все, рішення британського уряду, а не самих організаторів турніру. Усі причини усунення називає "безглуздими", адже це "і на піввідсотка не призведе до змін".

Водночас тенісист пропонує цікавий "вихід" із ситуації, щоб мати можливість повернутися на корт.

"Якби була якась заява, яку треба підписати, або, більше того, можна було б віддати всі призові на гуманітарну допомогу, тим сім’ям, які постраждали, дітям, які постраждали, — ми б зробили це", — стверджує Андрій Рубльов.

При цьому він кілька разів наголошує, що не є політиком, а також не слідкує за новинами, тому не знає нічого про те, що відбувається. Описуючи картину свого світогляду і зізнаючись у своїй непоінформованості, він продовжує стверджувати, що "всі росіяни погані".

"Я росіянин і народився в Росії ... [...], Я просто хочу показати, що ми хороші люди, — каже спортсмен. — Я просто намагаюся бути скромним і вихованим".

Слід уточнити, що, окрім росіян, на Вімблдон не пройдуть цього року ще й білоруські спортсмени. Загалом мінімум 11 спортсменів із цих двох країн отримали відмову в участі. Крім Рубльова, така ж доля чекала на Данила Медведєва, Аслана Карацева, Карена Хачанова, Дар’ю Касаткіну, Людмилу Самсонову, Катерину Александрову, Анастасію Павлюченкову, Вероніку Кудерметову, Аріну Соболенко та Вікторію Азаренко.

Додамо, що всесвітньо відоме змагання пройде у Британії з 27 червня по 10 липня.

До речі, це вже не перше спортивне змагання, де за участі відмовляють вихідцям або командам з росії. Так, наприклад, Чемпіонат світу з волейболу 2022 року перенесе з території рф у інші країни, а місце збірної Росії займуть українці.

Подібні рішення дедалі частіше дратують росіян, тому в країні-агресорі заговорили про створення своїх спортивних заходів, зокрема Олімпіади.