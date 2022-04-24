Ф’юрі в останньому бою знищив Вайта: що казав "Циганський король" про Україну

Британець попрощався із боксом, але надовго?

У суботу, 23 квітня, в Лондоні Тайсон Ф’юрі в бою з Ділліаном Вайтом здобув перемогу, а потім оголосив про завершення кар’єри боксера.

"Телеграф" нагадує, що знаменитий боксер говорив про Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Тайсон підтримав українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка, які вступили до лав тероборони.

"Є два закони: люби свою жінку і воюй за свою країну. Тому вони повинні битися за свою країну, чому б і ні? Якщо війна прийде до США чи Великої Британії, то я піду на неї, не хвилюйтеся з цього приводу. Ми всі підемо. Чому ні? Це ж захист рідної землі, так що поводьтеся гідно. У них багато грошей? А яке відношення гроші мають до цієї ситуації? Навіть усі гроші світу не принесуть тобі жодної користі, якщо ти не зможеш витратити їх на батьківщині. Продовжуйте боротися, хлопці, ніколи не здавайтеся", — заявив Ф’юрі в інтерв’ю TMZ.

Ближче до поєдинку з Вайтом Ф’юрі заявив, що Україна його не хвилює.

"Як я вже сказав, мене це не цікавить, мене це взагалі не стосується. Я ні про що не шкодую, життя занадто коротке, щоб жалітися. Не моя справа і турбота. Хтось недавно питав мене про Україну – це не моя справа, вона мене не стосується. Я тримаю свої справи при собі", — цитує Фьюрі skysports.

Ф’юрі підколов збірну України, яка у чвертьфіналі Євро-2020 програла Англії (0:4).

"Не бачив такого побиття України з 28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі", — написав Ф’юрі в Twitter, натякнувши на свою перемогу над Володимиром Кличком.

У 2016 році Володимир Кличко порівняв Ф’юрі з Гітлером, а той відразу видав пост у відповідь.

"Володимир, швидше за все, неосвічена людина і він не розуміє, що Гітлер убив тисячі циган, якщо не мільйони. Володимире, це дуже погана образа для мене, тому що багато моїх предків були вбиті, і вбиті дуже по-звірячому. Це жахлива образа. Давайте не будемо забувати, що українці під час війни охороняли табори смерті, де вбивали мій народ", — написав тоді Тайсон.

Нагадаємо, після поєдинку з Вайтом Ф’юрі оголосив, що завершує кар’єру. Переглянути повне відео останнього бою "Циганського короля" можна у нас на сайті.