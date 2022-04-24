"Шаховий Іуда": росіяни проклинають путінського спортсмена

Шахіст не на жарт розлютив своїх співвітчизників.

Після заклику російського шахіста-путініста Сергія Карякіна заблокувати сайт Сhess.com Роскомнадзор досяг свого, і популярний портал тепер недоступний в рф. Користувачі мережі обрушилися із критикою на спортсмена.

Про це повідомляє sports.ru.

Спочатку Роскомнадзор на вимогу Генпрокуратури росії заблокував дві сторінки сайту, де публікувалася інформація про ситуацію в Україні. Пізніше портал став недоступним для жителів рф. До речі, сам Карякін задоволений, що на популярному сервісі не буде росіян.

"На місці адміністрації "чесскома" я б вибачився за свою неспортивну політику і повернув російські прапори назад. Вкотре ми стали свідками, як через власне русофобство західні майданчики втрачають російську аудиторію!" — Написав Карякін на своєму telegram-каналі.

Користувачі мережі відразу почали критикувати російського гросмейстера, який закликав закрити Сhess.com для росіян.

Росіяни розкритикували Сергія Карякіна за блокування Сhess.com

Довідка: Chess.com – популярний портал для онлайн-гри у шахи, також на ньому публікуються спортивні новини. За даними порталу, на ньому зареєстровано понад 80 млн гравців.

Нагадаємо, Карякін є уродженцем Сімферополя, до 2009 року шахіст представляв Україну.

Раніше повідомлялося, що у кремлі почалася істерика після того, як Карякіна усунули від міжнародних змагань через підтримку війни в Україні та кривавого диктатора володимира путіна.

Нагадаємо, нещодавно від змагань усунули путінського плавця Євгена Рилова.