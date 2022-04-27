Головне – вчасно перевзутися: нардеп від партії Медведчука засвітився з антипутінським плакатом

Олігархи залишили країну на початку повномасштабної війни.

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Ігор та Григорій Суркіси відвідали благодійний матч "Динамо" у Німеччині.

Відповідним кадром поділився у Twitter український журналіст Олег Новіков.

Президент київського клубу Ігор Суркіс разом із братом тримали плакат: "Зупиніть Путіна". Цікаво, що Григорій Суркіс був депутатом від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, яка роками була рупором кремля в Україні. Григорій є давнім соратником Віктора Медведчука, з яким входив до партії СДПУ(о) ще з 1995 року. На парламентських виборах 2019 року Суркіс був 17-м у списку ОПЗЖ.

Додамо, що брати Суркіси виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення рф. У ЗМІ повідомили, що бізнесмени "забули" задекларувати в Україні 17,6 мільйона доларів готівкою. Пізніше на сайті "Динамо" Ігор Суркіс спростував вивіз готівки. Крім того, в автомобілях Суркісів виїхали двоє чоловіків призовного віку — Олексій Борисов 28 років та Кулішов Микита, якому на момент виїзду було 20 років. Обидва є онуками Григорія Суркіса і не мали права залишати Україну через воєнний стан.

До слова, "Динамо" перемогло "Боруссію" (Дортмунд) з рахунком 3:2. За "Біло-синіх" забивали Віталій Буяльський та Владислав Ванат (дубль).

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Григорія Суркіса було затримано при спробі вивезти з України через "зелений коридор" 13 годинників, які не були зазначені в його декларації про доходи. У мережі вже з'явилися перші жарти з цього приводу:

У мережі висміяли Суркісів через скандал із годинниками

Раніше повідомлялося, що у ВР було призупинено роботу фракції ОПЗЖ, а 21 квітня колишні нардепи від ОПЗЖ, у тому числі й Григорій Суркіс, увійшли до складу "Платформи за життя та мир".Додамо, що Віктора Медведчука було затримано СБУ при спробі втечі з України. Пізніше політик звернувся до президента рф володимира путіна з пропозицією про обмін.