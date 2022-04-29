Окупанти вбили 14-річну чемпіонку України з важкої атлетики

Спортсменка подавала великі надії

У заблокованому росіянами Маріуполі загинула 14-річна українська важкоатлетка Аліна Перегудова.

Про це повідомляє Управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА у Facebook.

Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка із Донбасу Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у Маріуполі. Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки у свої 14 років була кандидатом до національної збірної. У 2021 році Аліна виграла чемпіонат України серед дівчат U-17.

Разом з Аліною російські солдати вбили її матір.

"Важко знайти слова, щоб передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих. Вічна пам’ять! Ніколи не пробачимо!" — висловили співчуття родичам в організації.

Читайте також: Категорія Київ Ще одна українська журналістка загинула від рук росіян Російська ракету влучила у житлову багатоповерхівку

Раніше повідомлялося, що у боях з окупантами загинув член збірної України.

Нагадаємо, український рефері був убитий росіянами у бою.