Рус

Окупанти вбили 14-річну чемпіонку України з важкої атлетики

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
665
Аліна Перегудова Новина оновлена 29 квітня 2022, 20:10
Аліна Перегудова

Спортсменка подавала великі надії

У заблокованому росіянами Маріуполі загинула 14-річна українська важкоатлетка Аліна Перегудова.

Про це повідомляє Управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА у Facebook.

Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка із Донбасу Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у Маріуполі. Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки у свої 14 років була кандидатом до національної збірної. У 2021 році Аліна виграла чемпіонат України серед дівчат U-17.

Разом з Аліною російські солдати вбили її матір.

"Важко знайти слова, щоб передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих. Вічна пам’ять! Ніколи не пробачимо!" — висловили співчуття родичам в організації.

Раніше повідомлялося, що у боях з окупантами загинув член збірної України.

Нагадаємо, український рефері був убитий росіянами у бою.

Теги:
#Україна #Росія #Маріуполь
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
Новини США
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Байден не вирішив, чи хоче він бачити путіна на саміті G20
У США нова проблема з путіним: Байден та радники думають над рішенням
Дата публікації
Категорія
У Києві паливна криза
Черги на АЗС Києва розтягнулися на кілометри: коли зникне дефіцит і чи чекатиме нас бензин по 100 гривень
Дата публікації
Категорія
Вікторія Нуланд на зустрічі з українськими представниками
Нуланд про ядерні загрози від путіна: Якщо до цього дійде, росія не оправиться ніколи
Дата публікації
Категорія
Дитяча лікарня Охматдит працює 24/7
Вбиті батьки, вистріли впритул та страшні мрії: як в "Охматдиті" рятують дітей війни (фото)
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз