Окупанти вбили 14-річну чемпіонку України з важкої атлетики
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 665
Спортсменка подавала великі надії
У заблокованому росіянами Маріуполі загинула 14-річна українська важкоатлетка Аліна Перегудова.
Про це повідомляє Управління фізичної культури та спорту Донецької ОДА у Facebook.
Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка із Донбасу Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у Маріуполі. Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки у свої 14 років була кандидатом до національної збірної. У 2021 році Аліна виграла чемпіонат України серед дівчат U-17.
Разом з Аліною російські солдати вбили її матір.
"Важко знайти слова, щоб передати глибокі співчуття всім, хто знав загиблих. Вічна пам’ять! Ніколи не пробачимо!" — висловили співчуття родичам в організації.
Раніше повідомлялося, що у боях з окупантами загинув член збірної України.
Нагадаємо, український рефері був убитий росіянами у бою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-