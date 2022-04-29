Гімнаст збірної України попросив урятувати Херсон від українських ракет

Спортсмен залишив у соцмережах дивний пост.

Український гімнаст Максим Василенко, який ще у 2020 році виступав за національну команду, опублікував неоднозначний пост про Херсон, де окупанти готують "референдум".

На це звернув увагу олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у сторіс в Instagram.

Верняєв до свого повідомлення прикріпив скріншот сторіс Василенка, який просив зберегти Херсон від українських ракет. Олег у такий спосіб вирішив показати, хто ще недавно виступав під українським прапором на міжнародному рівні.

Василенко просив бога зберегти Херсон від українських ракет

"От так людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя", — так Верняєв прокоментував слова колишнього "колеги".

Додамо, що найвищим досягненням Василенка у збірній України було восьме місце на чемпіонаті Європи у 2019 році. Гімнаст закрив доступ до своєї сторінки у соцмережах.

Нагадаємо, Верняєва було дискваліфіковано на 4 роки через перевищення концентрації мельдонію в організмі. Через це гімнаст пропустив Олімпійські ігри у Токіо.

Раніше повідомлялося, що зрадник України Анатолій Тимощук потрапив у ДТП у росії. У мережі спливли документи, які нібито пов’язують українського футболіста та тренера з російськими спецслужбами.