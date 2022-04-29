Гімнаст збірної України попросив урятувати Херсон від українських ракет
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Спортсмен залишив у соцмережах дивний пост.
Український гімнаст Максим Василенко, який ще у 2020 році виступав за національну команду, опублікував неоднозначний пост про Херсон, де окупанти готують "референдум".
На це звернув увагу олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у сторіс в Instagram.
Верняєв до свого повідомлення прикріпив скріншот сторіс Василенка, який просив зберегти Херсон від українських ракет. Олег у такий спосіб вирішив показати, хто ще недавно виступав під українським прапором на міжнародному рівні.
"От так людина, яка виступала за збірну України, пише у себе в соцмережах. Нехай я буду поганим, але країна повинна знати своїх "героїв" в обличчя", — так Верняєв прокоментував слова колишнього "колеги".
Додамо, що найвищим досягненням Василенка у збірній України було восьме місце на чемпіонаті Європи у 2019 році. Гімнаст закрив доступ до своєї сторінки у соцмережах.
Нагадаємо, Верняєва було дискваліфіковано на 4 роки через перевищення концентрації мельдонію в організмі. Через це гімнаст пропустив Олімпійські ігри у Токіо.
Раніше повідомлялося, що зрадник України Анатолій Тимощук потрапив у ДТП у росії. У мережі спливли документи, які нібито пов’язують українського футболіста та тренера з російськими спецслужбами.
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