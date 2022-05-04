Радянський чемпіон заявив, що Захід приповзе до росії на колінах, коли "в Україні все завершиться"

Колишній біатлоніст звинувачує у всьому США

Після усунення російських спортсменів від міжнародних змагань 4-кратний олімпійський чемпіон Олександр Тихонов почав шукати винних у цьому.

Відповідне інтерв’ю колишнього біатлоніста доступне на rsport.

Тихонов звинувачує у всьому США, які є головним спонсором МОК. При цьому Олександр називає президента МОК Томаса Баха "рабом Америки".

"Томас Бах – раб Америки. Ми чудово знаємо, що генеральними спонсорами МОК є американці. Хто платить гроші, той і замовляє музику. Слухати можуть усі. Замовляють одні. Бах не може нічого вирішити", — заявив Тихонов.

Чемпіон додав, що після того, як "в Україні все завершиться", Захід на колінах приповзе до росії.

"У нас велика країна з великою історією. Потрібно думати про внутрішній календар. Як тільки завершиться в Україні все, вся ця безголова публіка повернеться. Вони приповзуть на колінах благати, щоб наш біатлон повернувся. Але нам важливо й внутрішні проблеми вирішити, а не лише оцінювати слова Баха", — зазначив Тихонов.

У мережі висміяли слова 4-кратного олімпійського чемпіона.

Раніше повідомлялося, що у росії через усунення від єврокубків хочуть створити альтернативну Лігу чемпіонів, а питання з УЄФА пропонують вирішити силовим шляхом.