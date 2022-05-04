Рус

Радянський чемпіон заявив, що Захід приповзе до росії на колінах, коли "в Україні все завершиться"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Олександр Тихонов Новина оновлена 04 травня 2022, 19:22
Олександр Тихонов

Колишній біатлоніст звинувачує у всьому США

Після усунення російських спортсменів від міжнародних змагань 4-кратний олімпійський чемпіон Олександр Тихонов почав шукати винних у цьому.

Відповідне інтерв’ю колишнього біатлоніста доступне на rsport.

Тихонов звинувачує у всьому США, які є головним спонсором МОК. При цьому Олександр називає президента МОК Томаса Баха "рабом Америки".

"Томас Бах – раб Америки. Ми чудово знаємо, що генеральними спонсорами МОК є американці. Хто платить гроші, той і замовляє музику. Слухати можуть усі. Замовляють одні. Бах не може нічого вирішити", — заявив Тихонов.

Чемпіон додав, що після того, як "в Україні все завершиться", Захід на колінах приповзе до росії.

"У нас велика країна з великою історією. Потрібно думати про внутрішній календар. Як тільки завершиться в Україні все, вся ця безголова публіка повернеться. Вони приповзуть на колінах благати, щоб наш біатлон повернувся. Але нам важливо й внутрішні проблеми вирішити, а не лише оцінювати слова Баха", — зазначив Тихонов.

У мережі висміяли слова 4-кратного олімпійського чемпіона.

Раніше повідомлялося, що у росії через усунення від єврокубків хочуть створити альтернативну Лігу чемпіонів, а питання з УЄФА пропонують вирішити силовим шляхом.

Теги:
#Україна #Біатлон #Росія #Олександр Тихонов #Війна з Росією
Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня
В регіонах
Західні ЗМІ порахували, скільки людей загинуло у Драмтеатрі Маріуполя
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня
Західні ЗМІ порахували, скільки людей загинуло у Драмтеатрі Маріуполя
Дата публікації
Категорія
Щоденник 8-річного маріупольця вразив мережу
"Спочатку помер дід, а потім бабуся й дві собаки": щоденник хлопчика з Маріуполя до глибини душі вразив українців
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Ізоляція росії світом та повернення Криму: головні заяви Зеленського з виступу на CEO Council Summit
Дата публікації
Категорія
"Азовсталь" у Маріуполі
З українськими бійцями на "Азовсталі" втрачено зв'язок: подробиці (оновлено)
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України