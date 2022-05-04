У росії запропонували викинути всіх футболістів, назвавши їх баранами

4-разовий олімпійський чемпіон з біатлону не любить російських футболістів

Відомий радянський біатлоніст Олександр Тихонов, який звинуватив у відстороненні російських спортсменів американців, вважає, що від російських футболістів необхідно позбутися.

Про це Тихонов розповів в інтерв’ю metaratings.ru.

Тихонов зазначив, що російські клуби на міжнародній арені лише ганьбилися, а вітчизняні футболісти нічого не вміють. Крім того, колишній біатлоніст образив російських футболістів, назвавши їх стадом баранів.

"У мене алергія на російський футбол. Найбільше я ненавиджу американців, англійців та російський футбол. УЄФА усунув нас від єврокубків, і що далі? Ми й так програємо всім і скрізь. Зібрати футболістів треба і викинути, вони все одно нічого не вміють. Наші по полю рухаються так, ніби по гирі прив’язали до дупи й навіть три слова зв’язати не можуть. Подивіться на них – це кошмар! Жодної дисципліни тренувального процесу, це стадо баранів, у них немає самолюбства", — розповів Тихонов.

Нагадаємо, у росії почалася істерика після усунення команд від єврокубків. Журналіст Дмитро Губернієв запропонував навіть силовий варіант вирішення цієї проблеми.