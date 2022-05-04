"Помри, мерзотник": росіянину прилетіло від "своїх" за забіг із тризубом на грудях

На забіг у Єкатеринбурзі відреагував і топ-пропагандист Кремля Соловйов

Днями російський легкоатлет Олександр Антонов вийшов на забіг у Єкатеринбурзі "Травнева гроза" у футболці з гербом України.

Про це повідомляє e1.ru.

Після забігу, де Олександр став другим, він опублікував фото із "тризубом" у себе в соцмережах. Потім йому почали надсилати погрози.

"На мене обрушилися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую людей. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх незліченна кількість. "Помри, мерзотник" — це найневинніше. Я не розраховував на такий масштаб", — розповів Олександр.

Цікаво, що організатори, помітивши футболку Антонова, повідомили про це поліцію.

"Він за 15 або 10 секунд до старту зняв з себе куртку. Ми, звичайно, одразу повідомили, куди слід. Я не можу якусь оцінку робити, хай це роблять силовики. Наші старти поза політикою. Такі вчинки повністю на совісті учасників, ми не можемо їх контролювати, їх дуже багато", — заявив організатор забігу Андрій Уткін.

Додамо, що новина про "тризуб" в Єкатеринбурзі дійшла і до пропагандиста Володимира Соловйова.

"Він так з гордістю викладає свою фотку… Ну навіщо? Це навмисне все? Це показати, наскільки я правий? Жодної іншої логіки в цьому бути не може. Він біжить у майці "Україна". Радісний, щасливий. Він у захваті від себе. Це доказ всього того, що я говорив про Єкатеринбург", — заявив Соловйов в ефірі "Соловйов LIVE" на YouTube.

Раніше повідомлялося, що російські футбольні клуби були відсторонені від єврокубків, що викликало істерику у рф. У росії навіть задумалися про силове вирішення цього питання з УЄФА.