Путінський гімнаст "зрадив" збірну задля участі в параді перемоги

Спортсмен замість тренувань буде маршувати

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у команді, гімнаст Микита Нагорний замість тренувань готуватиметься до параду перемоги.

Про це повідомляє ТАСС.

За інформацією джерела, спортсмен приєднається до збірної рф на базі "Озеро Кругле" після 9 травня, адже він візьме участь у параді перемоги. Збір російських гімнастів стартував ще 2 травня. Примітно, що спортсмен є начальником головного штабу Юнармії (всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух).

"Микити поки що немає на зборі. Він готується до параду Перемоги у складі "Юнармії", яку очолює. Зараз йдуть репетиції. Але після 9 травня ми чекаємо Нагорного на "Озері Круглому", він обов’язково має приїхати, щоб готуватися до змагань", – повідомила старший тренер збірної росії Валентина Родіоненко.

У мережі нагадали, що у рф часто заявляють, що спорт — поза політикою, при цьому спортсмени відкрито підтримують свою владу та армію.

У мережі висловилися через плани гімнаста брати участь у параді перемоги

Додамо, що російських гімнастів усунули від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. До речі, на мітингу президента росії володимира путіна був присутній гімнаст Іван Куляк, який прийшов на "шабаш" з чужою медаллю.

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка відмовилася стояти поряд із росіянками на церемонії нагородження.