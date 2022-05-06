"Це червона лінія": Євросоюз запропонував ввести до санкційного списку коханку путіна
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Оточення путіна потрапило під санкційний удар
Євросоюз запропонував запровадити санкції до олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, яка, за інформацією ЗМІ, вже народила президентові рф володимиру путіну двох синів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Повідомляється, що Кабаєва є головою ради директорів медіахолдингу "Національна Медіа Група", який володіє телеканалами РЕН ТВ, "П’ятий канал", СТС, "Домашній", газетою та телеканалом "Известия", газетами "Спорт-Експрес", "Metro Санкт-Петербург ". За даними Bloomberg, санкційний список ЄС до затвердження ще може змінитися. Новий пакет антиросійських санкцій ЄС розгляне 6 травня.
У мережі жартують, що санкції проти Кабаєвої стануть "червоною лінією для путіна". Крім того, деякі користувачі вважають, що місце Аліни займе Каміла Валієва.
Раніше повідомлялося, що Кабаєва знову може бути вагітною. Додамо, що путіну сподобалася юна російська фігуристка Каміла Валієва, якій він навіть вручив неформальний подарунок. У США незадоволені зв’язком президента рфз Валієвою, проти якої ведеться допінг-розслідування.
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