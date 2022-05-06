"Це червона лінія": Євросоюз запропонував ввести до санкційного списку коханку путіна

Оточення путіна потрапило під санкційний удар

Євросоюз запропонував запровадити санкції до олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, яка, за інформацією ЗМІ, вже народила президентові рф володимиру путіну двох синів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що Кабаєва є головою ради директорів медіахолдингу "Національна Медіа Група", який володіє телеканалами РЕН ТВ, "П’ятий канал", СТС, "Домашній", газетою та телеканалом "Известия", газетами "Спорт-Експрес", "Metro Санкт-Петербург ". За даними Bloomberg, санкційний список ЄС до затвердження ще може змінитися. Новий пакет антиросійських санкцій ЄС розгляне 6 травня.

У мережі жартують, що санкції проти Кабаєвої стануть "червоною лінією для путіна". Крім того, деякі користувачі вважають, що місце Аліни займе Каміла Валієва.

У мережі висловилися через можливі санкції ЄС проти Кабаєвої, якій приписують роман із путіним

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Раніше повідомлялося, що Кабаєва знову може бути вагітною. Додамо, що путіну сподобалася юна російська фігуристка Каміла Валієва, якій він навіть вручив неформальний подарунок. У США незадоволені зв’язком президента рфз Валієвою, проти якої ведеться допінг-розслідування.