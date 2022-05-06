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"Це червона лінія": Євросоюз запропонував ввести до санкційного списку коханку путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Путін і Аліна Кабаєва Новина оновлена 06 травня 2022, 15:51
Володимир Путін і Аліна Кабаєва

Оточення путіна потрапило під санкційний удар

Євросоюз запропонував запровадити санкції до олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої, яка, за інформацією ЗМІ, вже народила президентові рф володимиру путіну двох синів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що Кабаєва є головою ради директорів медіахолдингу "Національна Медіа Група", який володіє телеканалами РЕН ТВ, "П’ятий канал", СТС, "Домашній", газетою та телеканалом "Известия", газетами "Спорт-Експрес", "Metro Санкт-Петербург ". За даними Bloomberg, санкційний список ЄС до затвердження ще може змінитися. Новий пакет антиросійських санкцій ЄС розгляне 6 травня.

У мережі жартують, що санкції проти Кабаєвої стануть "червоною лінією для путіна". Крім того, деякі користувачі вважають, що місце Аліни займе Каміла Валієва.

У мережі висловилися через можливі санкції ЄС проти Кабаєвої, якій приписують роман із путіним
У мережі висловилися через можливі санкції ЄС проти Кабаєвої, якій приписують роман із путіним

Раніше повідомлялося, що Кабаєва знову може бути вагітною. Додамо, що путіну сподобалася юна російська фігуристка Каміла Валієва, якій він навіть вручив неформальний подарунок. У США незадоволені зв’язком президента рфз Валієвою, проти якої ведеться допінг-розслідування.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін #Аліна Кабаєва
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