"Безстрашно лиже путіну зад": шахіст Карякін заговорив про утиски росіян

Шахіст заявив, що не може мовчати, коли навколо утискають його країну

Російський шахіст Сергій Карякін висловився про свою дискваліфікацію від міжнародних змагань.

Відповідний коментар спортсмена доступний на сайті Матч ТВ.

Карякін, якого прибрали із шахового світу через підтримку кривавого диктатора володимира путіна та війни, вважає, що росіян утискають.

"У мене є своє розуміння правди. Коли бачу, що утискають мою країну, що нас роблять якимись ізгоями – і в шаховому, і в політичному планах, то вважаю, що треба заступатися. Зараз ми повинні об’єднатися і робити щось спільне на благо нашої країни", — заявив Карякін.

У мережі висміяли заяву Карякіна, зазначивши, що не всі шахісти, як виявилося, можуть скласти причинно-наслідковий ланцюжок. Один з користувачів вважає, що Сергій просто "лиже путіну зад".

У мережі розкритикували шахіста Карякіна за його позицію щодо війни в Україні

Додамо, що у рф Карякіна не злюбили, адже за його "доносом" Роскомнадзор заблокував популярний шаховий паблік. Тепер звичайні росіяни мають використовувати VPN, якщо хочуть пограти на chess.com. У Міжнародній федерації шахів (ФІДЕ) чудово пояснили Карякіну, чому його дискваліфікували. Цікаво, що росіянин за допомогою пранкера намагався "винюхати" інформацію.