"На бухло є гроші, а на суп – ні?" Мілевський зганьбився з безкоштовною їжею у Києві

Футболіст відмовився платити за їжу

Модель і співачка Даша Астаф’єва, яка засудила деяких українських зірок за мовчання про війну, розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо" та збірної України Артема Мілевського.

Відповідне інтерв’ю Астаф’євої доступне на YouTube-каналі ISLND TV.

Модель, яка після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну стала волонтером (готує їжу для воїнів, — Ред.), заявила, що колишній футболіст зажадав безплатної їжі для себе та своїх друзів у ресторані, де вона працює. "Мілі" намагалися донести, що ця їжа є безплатною для нужденних, а він явно може собі дозволити купити суп.

"Мілевський залишився у Києві, але з ним сталося зіткнення, він приходив і вимагав суп. Один із наших волонтерів сказав, мовляв, знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів. Тобто він забрав у дітей з Охматдита або у військових цих шість порцій і вимагає: “Дайте мені суп!” Я вже не стрималася, вийшла і говорю: “Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати суп зі своїми друзями, з якими ти відпочивав уночі". Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть впоратися з собою та своїми друзями. При тому, що багато українців, які не можуть воювати фізично, йдуть і захищають нас... А від них по перегару чути, наскільки людині не до війни та солідарності", – зазначила Астаф’єва.

Нагадаємо, Мілевський після закінчення кар’єри футболіста отримав посаду у збірній України.

Раніше повідомлялося, що Мілевського нібито затримало СБУ. Як виявилося, відео із "затриманням" було постановочним.