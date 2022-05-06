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Відомий російський боєць UFC побоявся винести прапор рф через війну в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Алджемейн Стерлінг та Петр Ян Новина оновлена 06 травня 2022, 19:12
Алджемейн Стерлінг та Петр Ян

Спортсмен вирішив не провокувати публіку

Знаменитий російський боєць змішаних єдиноборств Петр Ян пояснив, чому вийшов на бій проти американця Алджемейна Стерлінга на турнірі UFC 273 без прапора рф.

Відповідний коментар Яна доступний на сайті "Чемпіонат".

Петро розуміє, що в нинішній ситуації (повномасштабне вторгнення рф в Україну, — Ред.) прапор росії лише провокує людей, а тому його команда вирішила не виходити з російським прапором на чемпіонський бій. Додамо, що бій Ян — Стерлінг завершився перемогою американця роздільним рішенням суддів (3:2). Таким чином, Алджемейн захистив титул чемпіона UFC у найлегшій вазі. До речі, росіянин вважає, що у нього вкрали перемогу. Поєдинок проходив у Джексонвіллі (штат Флорида, США).

"До турніру з прапорами не дозволяли виходити. Ніхто не говорив, що забороняється виходити з прапорами. Ситуація була така, що на трибунах просто освистували. Зробили так, щоб не провокувати публіку. Усі знають, звідки я, просто уникли провокаційного моменту. Вже був турнір, де забороняли виходити із прапорами. Вирішили, що так буде краще", — розповів Ян.

Раніше повідомлялося, що російський шахіст заявив, що його країну утискають.

Нагадаємо, Сергій Ребров виграв перший трофей в ОАЕ.

Теги:
#Україна #Росія #Змішані єдиноборства #Війна з Росією
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