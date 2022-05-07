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"Гратимемо проти пінгвінів": у мережі висміяли заяву депутата рф, який вирішив врятувати російський футбол

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський футболіст Новина оновлена 07 травня 2022, 16:42
Російський футболіст

У росії хочуть врятувати футбол

У росії після усунення вітчизняних команд від єврокубків хочуть, щоб російський футбольний союз (РФС) перейшов з УЄФА до Азіатської футбольної конфедерації.

Цю ідею підтримав і депутат Держдуми рф, член комітету зі спорту Борис Пайкін, передає Р-Спорт.

Пайкін вважає, що цей перехід допоможе росії вийти з футбольної ізоляції, щоправда, в мережі йому нагадали, що і в Азії рф явно не чекають.

"Таке рішення, якщо воно буде прийняте, говорить про гнучкість РФС та його бажання вивести російський футбол з ізоляції. Участь у турнірах вкрай важлива для спортсменів, дозволяє тримати їх у професійному тонусі, відкривати нові імена, удосконалювати тренерську роботу. Тож, думаю, це буде правильне рішення. Тим більше, що прецедент уже створено: свого часу Ізраїль перейшов з Азіатської конфедерації футболу в УЄФА з подібних причин", – заявив Пайкін.

У мережі висміяли цю ініціативу депутата. Один із користувачів пожартував, що через ізоляцію росіянам доведеться грати у футбол з пінгвінами та тюленями.

У мережі висміяли заяву депутата Пайкіна
У мережі висміяли заяву депутата Пайкіна

Нагадаємо, депутат Держдуми росії Ірина Родніна заявила, що після бана російських команд на міжнародній арені ті нарешті перестануть ганьбитися у світі. У самій росії почалася істерика через це.

Теги:
#Україна #Футбол #Росія #Війна з Росією
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