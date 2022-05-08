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Український гімнаст зрадів окупації та готується святкувати день перемоги "без нелюдів"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Максим Василенко Новина оновлена 08 травня 2022, 21:22
Максим Василенко

Спортсмену подобається "руський мір"

Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко, який раніше опублікував неоднозначний пост у соцмережах, схоже, задоволений, що його рідний Херсон перебуває під окупацією.

Про це розповів олімпійський чемпіон Олег Верняєв у сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Верняєв прикріпив скріншот із повідомленням від Василенка. На ньому Максим радіє "приходу" росіян, а також задоволений тим, що зможе відсвяткувати велике свято (9 травня – Ред.).

"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю надіти георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їхніх медалей, покласти квіти до Вічного вогню та вшанувати пам’ять загиблих предків", — написав Василенко.

Верняєв у відповідь на повідомлення колишнього колеги зі збірної назвав того клоуном.

"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Настав час брати квитки й плисти додому, а то кораблів все менше. Слава Україні!" — написав Верняєв.

Верняєв показав, що постить Василенко з окупованого Херсона
Верняєв показав, що постить Василенко з окупованого Херсона

Нагадаємо, що найвищим досягненням Василенка у збірній України було восьме місце на чемпіонаті Європи у 2019 році. Гімнаст, який ще у 2020 році захищав кольори українського прапора, закрив доступ до своєї сторінки в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що путінський гімнаст надів чужу медаль на мітинг президента рф. До слова, цей захід відвідали топспортсмени росії.

Теги:
#Україна #Росія #Спортивна гімнастика
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