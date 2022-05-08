Український гімнаст зрадів окупації та готується святкувати день перемоги "без нелюдів"
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Спортсмену подобається "руський мір"
Колишній гімнаст збірної України Максим Василенко, який раніше опублікував неоднозначний пост у соцмережах, схоже, задоволений, що його рідний Херсон перебуває під окупацією.
Про це розповів олімпійський чемпіон Олег Верняєв у сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Верняєв прикріпив скріншот із повідомленням від Василенка. На ньому Максим радіє "приходу" росіян, а також задоволений тим, що зможе відсвяткувати велике свято (9 травня – Ред.).
"Ура! Без нелюдів, які кричать "Слава Бандері", носять націоналістичну та фашистську символіку, ми нарешті зможемо відсвяткувати це велике свято. Нарешті зможемо слухати та співати фронтові пісні, з гордістю надіти георгіївські стрічки, потиснути руку нашим героям-ветеранам і почути тихий дзвін їхніх медалей, покласти квіти до Вічного вогню та вшанувати пам’ять загиблих предків", — написав Василенко.
Верняєв у відповідь на повідомлення колишнього колеги зі збірної назвав того клоуном.
"Не хочеться клоунів піарити, але як вам не показати це. Настав час брати квитки й плисти додому, а то кораблів все менше. Слава Україні!" — написав Верняєв.
Нагадаємо, що найвищим досягненням Василенка у збірній України було восьме місце на чемпіонаті Європи у 2019 році. Гімнаст, який ще у 2020 році захищав кольори українського прапора, закрив доступ до своєї сторінки в соцмережах.
Раніше повідомлялося, що путінський гімнаст надів чужу медаль на мітинг президента рф. До слова, цей захід відвідали топспортсмени росії.
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