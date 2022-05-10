"Не там нацистів шукають": олімпійського чемпіона з рф порівняли з Гітлером після образи норвежців

Росіянин образив цілу націю

Чотирьохразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який чекає, що Захід незабаром приповзе до рф на колінах, влип у скандал, образивши норвежців.

Відповідне інтерв’ю радянського чемпіона доступне на metaratings.ru.

Тихонов відреагував на критику російської лижниці Вероніки Степанової з боку норвезького біатлоніста Ветле Шостада Крістіансена.

"Та вони йолопи відморожені. Найбільша кількість даунів – у Норвегії. Це люди, які, маючи найбільший фонд розвитку майбутніх поколінь, маючи сто мільйонів на рахунку, жертимуть черствий хліб. Це норвежці. Будь-який норвежець. Я їх органічно терпіти не можу", — заявив Тихонов.

У мережі порівняли Тихонова із Гітлером.

У мережі назвали висловлювання Тихонова нацистськими

Нагадаємо, Степанова зустрілася з президентом росії володимиром путіним, де виступила з промовою.

"На моїх очах Росія знову стала сильною, гордою, успішною. Не всім у світі це подобається, це очевидно. Але ми на правильному шляху і ми обов’язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді", — цитує Степанову sports.ru.

Крістіансен розкритикував російську спортсменку, яка підтримує президента рф, який розв’язав війну в Україні.

"Виглядає, звичайно, неприємно. Особливо коли слово взяла Степанова. Це не було добре. Дуже прикро, що вона виглядає такою необізнаною. Але, можливо, вони обмежені в отриманні інформації, назвемо це промиванням мозку. На жаль", — цитує Крістіансена sports.ru.

Раніше повідомлялося, що російська біатлоністка поскаржилася на призові в рф.

Нагадаємо, біатлоністка з росії розповіла, як санкції вплинули на її життя.