Російський пропагандист "заступився" за тренера з фігурного катання

Російський журналіст Дмитро Губернієв, який нещодавно відзначився безглуздим коментарем про УЄФА, був висміяний співвітчизниками.

Губернієв у коментарі для sport24 заступився за тренера з фігурного катання Етері Тутберідзе, яка хоче полетіти до Бостона до дочки.

Етері приїде до Бостона до дочки Діани Девіс, яка тренується в США в танцювальному дуеті з Глібом Смолкіним. Директор ковзанки повідомила, що Тутберідзе не дозволять перебувати на льоду або біля борту (такі правила для батьків — Ред.). А ось у росії деякі вважають, що росіянці просто заборонили бачитися з дочкою з політичних мотивів. Губернієв виявився одним із таких. Рупор кремля заявив, що американці нападають на слабку жінку, при цьому не чіпають хокеїстів із рф в НХЛ.

"Нехай американці спочатку Овечкіна виженуть із "Вашингтона", а потім почнуть воювати з Тутберідзе. У них яєць не вистачає проти наших крутих НХЛівців, а вони пристали до слабкої жінки. У неї живе там дитина, і вона як мати має право приїхати. Це абсолютне лицемірство. Якщо американці такі принципові, то нехай виженуть наших з НХЛ, але у них х**н маленький і яйця не виросли. Розправлятися з жінкою – великого розуму не треба. У Етері там мешкає дитина. Вони заборонятимуть матері їздити до дітей? Ну тоді ми далеко підемо", — заявив Губернієв.

У мережі висміяли заяву Губернієва, наголосивши, що журналіст навіть не зрозумів суть питання.

У мережі висміяли слова Губернієва на захист Тутберідзе

Нагадаємо, одна з підопічних Тутберідзе Каміла Валієва сподобалася кривавому диктатору володимиру путіну. У США незадоволені таким зв’язком фігуристки.

Раніше повідомлялося, що путінського хокеїста Овечкіна нагородили у США.