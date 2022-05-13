Український чиновник обійнявся з росіянином на нагородженні у Туреччині

Глава Федерації боксу України поїхав за нагородою в Стамбул

У п’ятницю 13 травня, на 79-й день повномасштабного вторгнення рф президент Федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова на засіданні Конгресу IBA.

Відповідне відео доступне на YouTube-каналі IBA Boxing.

Цього ж дня ФБУ повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. За попередніми даними, Купирєв загинув восьмого березня у власній квартирі внаслідок влучення в будинок ворожого снаряда. Олексій ставав чемпіоном Європи з боксу серед молоді, а завершивши активні виступи на рингу, розпочав суддівську кар’єру. Зокрема він отримав суддівську ліцензію рівня 1 зірки IBA (Міжнародна боксерська асоціація).

У ФБУ принесли свої співчуття рідним та близьким боксера: "Федерація боксу України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Спочивайте зі світом, Олексію Вікторовичу!"

Головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков обурився подібною поведінкою Продивуса.

Раніше повідомлялося, що під час оборони Азовсталі загинув боксер із Києва.

Нагадаємо, російський боксер заявив, що Володимир Кличко змішує політику та спорт.