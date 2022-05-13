Україна згуртувалася: "Шахтар" привітав "Динамо" з днем народження та отримав відповідь

Київському клубу виповнилося 95 років

У п’ятницю, 13 травня, на 79-й день повномасштабного вторгнення рф київському "Динамо" виповнилося 95 років. Донецький "Шахтар" привітав непримиренного ворога на полі із ювілеєм.

Відповідний пост "Гірники" розмістили у Twitter.

Пресслужба "Гірників" привітала чинних чемпіонів країни з днем народження, а також зазначила, що чекає на нові дербі після перемоги України на війні.

"Вітаємо з 95-м днем ​​народження, "Динамо"! З нетерпінням чекаємо на наші нові зустрічі після перемоги", — написали в "Шахтарі".

У "Динамо" відповіли на привітання, зазначивши, що хочуть зіграти з донеччанами на їхньому домашньому стадіоні — "Донбас Арені".

"Дякую! До зустрічі на "Донбас-Арені", — написала пресслужба "Біло-синіх".

Один із користувачів зазначив, що привітання "Динамо" донеччанами показує, що Україна згуртувалася у лихоліття.

Шахтар привітав Динамо з 95-річчям та отримав відповідь

Додамо, що "Динамо" провело товариський матч у свій день народження. У Таллінні на стадіоні A.Le Coq Arena кияни перемогли найтитулованіший клуб Естонії — "Флору". Підсумковий рахунок – 3:0 на користь українського колективу.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат України 2021/22 зупинено достроково без оголошення чемпіона, хоча позиції клубів впливають на єврокубкові місця.

Нагадаємо, ексголкіпер "Динамо" отримав поранення на передовій.