У росії закликали не орієнтуватися на "гнилий Захід" через нове правило у фігурному катанні

Лайшев хоче повернутися до СРСР

Президент Центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев розкритикував доповідь медичної комісії Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) про підняття вікового цензу у фігурному катанні.

Відповідний коментар Лайшева доступний на Матч ТВ.

Лайшев вважає, що підняття вікового цензу у фігурному катанні до 17 років є ідеєю Заходу, а тому не слід йти цим шляхом. Ренат зазначив, що росія є "передовою країною", а тому їй слід повернутися до стандартів підготовки спортсменів СРСР.

Багаторічна практика показала, що правила в тому ж СРСР були кращими, а потім ми почали плестися за Заходом. Зараз всі про це жалкують і екстрено переводять все на рейки гімназичних шкіл старих часів, радянських шкіл. Вони були абсолютно вірними й правильними, бо дали світові так багато чудових, освічених людей і найбільшу кількість олімпійських чемпіонів... Отже, система була виправдана?А ми чомусь взяли на озброєння західну систему, яка гнила і вся пронизана брехнею.Треба дотримуватися своєї бази, яка у нас фантастична просто у порівнянні з іншими країнами, і орієнтуватися на себе. Тому що ми і є найпередовіша країна у світі", — заявив Лайшев.

У мережі зі сміхом сприйняли слова Лайшева:

У мережі висміяли слова Лайшева про фігурне катання

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