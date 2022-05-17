Український футболіст віддав життя, захищаючи кордон від російської ДРГ

Спортсмен 10 років служив у Прикордонній службі України (ПСУ)

У боях із російськими окупантами на Сумщині загинув футболіст-прикордонник Олександр Поповченко.

Про це повідомляє Глухівська міська рада у Facebook.

За інформацією джерела, головний сержант Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби в ПСУ, торік звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення рф ухвалив рішення продовжити службу та робити те, що вмів: захищати кордон України. За мобілізацією Поповченка було призвано до відділу прикордонної служби "Глухів".

16 травня Поповченко разом із побратимами вступив у бій із диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) ворога та отримав смертельне поранення. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію України намагалися зайти ворожі ДРГ. Прикордонники дали тверду відсіч росіянам, які відступили за лінію державного кордону.

"У 44-річного Олександра Поповченка залишились дружина і двоє дітей. Розділяємо горе родини. Висловлюємо щирі співчуття від імені кожного жителя громади", — повідомили у міськраді.

Зазначимо, що Поповченко грав у футбол на професійному рівні. Олександр виступав у Другій лізі чемпіонату України за "Фрунзенець" (Суми). Потім довгий час виступав за різні команди в аматорському чемпіонаті ААФУ.

Раніше повідомлялося, що у боях на Харківщині росіяни вбили ексфутболіста "Карпат".

Нагадаємо, на війні з росією загинув відомий боксер із Запоріжжя.