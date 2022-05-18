"Рієка" — Україна: пряма відеотрансляція матчу

Збірна України проведе третій матч на травневому зборі

Після перемоги над "Емполі" (1:3) у вівторок, 17 травня, збірна України наступного дня проведе третій травневий спаринг.

Пряма відеотрансляція матчу "Рієка" — Україна буде доступна на YouTube-каналі "Футбол NEWS/Телеканал Футбол 1/2/3".

Товариський матч "Рієка" — Україна пройде в середу, 18 травня, на стадіоні "Руєвиця" у Рієці (Хорватія), початок зустрічі — о 19:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Рієка" — Україна:

Додамо, що гру можна переглянути по ТБ. У прямому ефірі поєдинок покаже канал Україна, телеканал Індіго TV, а також телеканал Футбол 1, платформа OLL.TV.

Нагадаємо, у першому матчі на травневому зборі "Жовто-сині" переграли "Борусію" М у Німеччині (1:2). Таким чином, підопічні Олександра Петракова розпочали підготовку до вирішальних ігор відбору на ЧС-2022. Вже 1 червня збірна України зіграє у півфіналі європейської кваліфікації із Шотландією. У разі перемоги "Жовто-сині" зіграють у фіналі відбору з Уельсом. На ЧС-2022 вже сформовані усі групи. Мундіаль у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футболу виграла Дефлімпійські ігри.