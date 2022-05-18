"Просто вийшов з літерою": російського гімнаста наздогнала карма

Спортсмен вирішив похвалитися символом війни

Російський гімнаст Іван Куляк, який відвідав путінський шабаш у Москві з чужою медаллю, отримав покарання за те, що наліпив букву Z собі на майку на церемонії нагородження у Досі.

Фонд гімнастичної етики (GEF) дискваліфікував спортсмена на рік, повідомляє Матч ТВ.

На початку березня на етапі Кубка світу у Катарі Куляк вийшов на нагородження з літерою Z на формі. Пізніше російських гімнастів усунули від міжнародних стартів через повномасштабне вторгнення рф в Україну, а справою Куляка зайнявся GEF, який відкрив дисциплінарне провадження проти спортсмена. Додамо, що однією річною дискваліфікацією не обмежилося. У Івана відібрали медаль (бронзу КМ у паралельних брусах), також гімнаст був позбавлений грошової винагороди у розмірі 500 швейцарських франків (близько 15 тис грн).

Депутат Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка Світлана Журова назвала рішення GEF несправедливим.

"Вони можуть сказати, що це аморальна поведінка, але він (Куляк) не поводився аморально, він просто вийшов з літерою. Щоправда, є регламент до форми, яка узгоджується заздалегідь аж до нашивок", — цитує Журову ТАСС.

Раніше повідомлялося, що російського гонщика дискваліфікували за нацистський жест на церемонії нагородження.

Нагадаємо, радянський чемпіон заявив, що росія миролюбно ставиться до всіх.