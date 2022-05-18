Рус

"Ефект путіна": у мережі висміяли ще один "геостратегічний успіх" президента рф

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
146
володимир путін Новина оновлена 18 травня 2022, 17:46
володимир путін

Росіяни почали помічати "прориви" путіна все частіше і частіше

У середу, 18 травня, на 84-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) усунула збірні росії та Білорусі від участі в найближчих турнірах.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІБА.

Виконавчий комітет ФІБА ухвалив такі рішення:

  • Офіційні турніри ФІБА не повинні проводитись у Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.
  • Збірні Росії та Білорусі мають бути відсторонені від участі у наступних міжнародних змаганнях ФІБА: кваліфікація чоловічого чемпіонату світу-2023, жіночий чемпіонат світу-2022 та жіночий чемпіонат світу-2022 U17.
  • Російські та білоруські збірні з баскетболу 3х3 також відсторонені від найближчих міжнародних турнірів.

У мережі висміяли "геостратегічний успіх" російської влади, а один із користувачів зазначив, що усунення російських спортсменів від міжнародних змагань є "ефектом путіна".

У мережі висміяли путіна через рішення ФІБА щодо росії
У мережі висміяли путіна через рішення ФІБА щодо росії

Нагадаємо, баскетбольна Євроліга анулювала результати російських команд у сезоні 2021/22, а також усунула клуби з росії до кінця сезону.

Раніше повідомлялося, що сербські баскетболісти потрапили у скандал через прапор України.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Путін