Російський "депутат-арифметик" хоче виставити Заходу рахунок за відміну чемпіонату світу в рф

У росії відібрали право на проведення ЧС-2022 з плавання

Росія хоче отримати компенсацію від "міжнародних колег" за втрати при організації чемпіонату світу з плавання у Казані. Після повномасштабного вторгнення рф змагання перенесли в Мельбурн (Австралія).

Про це заявив депутат Держдуми Дмитро Свищев, передає Матч ТВ.

Свищев зазначив, що росія спробує відбити гроші, витрачені на організацію турніру.

"Найкрасивіші чемпіонати з водних видів спорту проходили в Казані, це відзначили всі. Організація була на найвищому рівні, найкращий чемпіонат світу в історії водних видів спорту. Австралія є водним регіоном, там розвинена ця інфраструктура. Вважаю, що міжнародна федерація цим рішенням вистрілила собі в ногу, подорожчання будуть, очевидно. В Австралію летіти дорого, не думаю, що вони зможуть провести змагання на такому ж рівні, як росіяни, все буде скромненько. Потрібно порахувати всі збитки, які ми зазнали, та виставити колегам рахунок. Намагаємось відбити гроші, які вклали в організацію. Чому ми їм усі маємо дарувати? Була заявкова компанія, ми її виграли", – сказав Свищев.

У мережі висміяли слова депутата , а один із користувачів назвав того "арифметиком".

У мережі висміяли слова Свищева про перенесення ЧС-2022 з плавання з росії

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