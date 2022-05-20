"Будні наддержави": У росії відібрали грандіозну спортивну подію

Країна-агресор не може приймати міжнародні турніри

У п’ятницю, 20 травня, на 86-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що УЄФА відбере у росії право на проведення Суперкубку Європи-2023.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, УЄФА вже шукає альтернативне місце для проведення гри. Спочатку Суперкубок Європи мав пройти у Казані на "Ак Барс Арені". Додамо, що Санкт-Петербург нещодавно втратив право стати господарем фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Вирішальний матч ЛЧ відбудеться у Парижі.

Суперкубок Європи-2023 – матч, у якому зустрінуться переможець Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2022/2023. Очікується, що гра відбудеться у серпні 2023 року. Примітно, що "Ак Барс Арена" мала стати першим російським стадіоном, на якому відбудеться Суперкубок УЄФА.

У мережі зазначили, що це рішення не є несподіванкою, адже через повномасштабне вторгнення в Україну росія перебуває у міжнародній ізоляції.

У мережі висміяли ще один прорив путіна у світовому спорті

Раніше повідомлялося, що в мережі висміяли "геостратегічний" успіх президента рф володимира путіна через виключення збірної росії з усіх баскетбольних турнірів.

Нагадаємо, російського Z-гімнаста наздогнала карма.