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Український гімнаст відмовився виступати на турнірі через росіян

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ілля Ковтун та Іван Куляк Новина оновлена 20 травня 2022, 21:01
Ілля Ковтун та Іван Куляк

Росіян поки не виключили із клубних змагань з гімнастики

Український гімнаст Ілля Ковтун, який зібрав повний комплект медалей на етапі Кубка світу у Досі, відмовився виходити на турнір "Фіналу шести" клубного чемпіонату Італії.

Про це повідомляє клуб Palagym-Palestra Ginnastica Ferrara Asd, за який виступає українець, у Facebook

Таке рішення українець ухвалив через участь у змаганнях представників рф.

"Ковтуну найбільше не хочеться брати участь у змаганнях, на яких буде присутня російська гімнастка. Горе, руйнування, насильство, яким зазнає його народ, роблять нестерпною думку про зустріч на змаганнях з представником нації, відповідальної за все це. Особливо після того, що сталося на подіумі Кубка світу в Досі, де росіянин Куляк відзначився неймовірним жестом, який всі пам’ятають і за який зовсім недавно був справедливо покараний FIG", — йдеться в заяві команди.

Додамо, що Міжнародна федерація гімнастики (FIG) усунула спортсменів з росії та Білорусі від міжнародних змагань, але клубні чемпіонати Італії, Німеччини та Франції не відмовилися від послуг гімнастів із цих країн.

Нагадаємо, Іван Куляк виграв "бронзу" у Досі у вправах на паралельних брусах. У цій дисципліні Ковтун завоював "золото". Росіянин не вигадав нічого кращого, ніж вийти на церемонію нагородження із символом війни – Z. Нещодавно Куляка дискваліфікували за це на один рік. У росії знайшлися і ті, хто заступився за путінського гімнасту.

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#Спортивна гімнастика #Ілля Ковтун