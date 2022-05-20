У Держдумі рф заступилися за тренера-расиста: подробиці

Расистський скандал у рф дістався російської влади

Депутат Держдуми рф, олімпійська чемпіонка в ковзанярському спорті Світлана Журова не вважає расизмом слова тренера Андрія Воронкова про "мавпу".

Про це Журова розповіла у коментарі для СЕ.

Журова заявила, що слова тренера не є расизмом.

"Найдивніше, що слова тренера – це не расизм. Чоловік точно не мав на увазі жодного расизму, від слова зовсім. Просто абсолютно не стежив за тим, що говорив. Тільки в цьому можна йому дорікнути, а не в тому, що це був навмисний расизм. Кожному зараз треба розуміти, що ми живемо в іншому світі й надто багато публічності, камер, громадської думки. І ігнорувати це нікому не вдасться", – заявила Журова.

Нагадаємо, 12 травня "Локомотив" грав із "Уралочкою" у фіналі жіночого чемпіонату росії з волейболу. Тренер калінінградського клубу Андрій Воронков під час тайм-ауту сказав одній зі своїх волейболісток: "Чому знову ловиш цю мавпу?". Кубинка Айлама Монталво – була єдиною темношкірою волейболісткою у складах обох клубів.

У мережі висміяли слова Журової, зазначивши, що в сучасній росії йде підміна понять.

У мережі висміяли слова Журової, яка заступилася за Воронкова

Російський коментатор Дмитро Губернієв публічно засудив тренера, який відмовився вибачатися перед кубинкою. До слова, 20 травня "Локомотив" під тиском громадськості вибачився перед волейболісткою.

Раніше повідомлялося, що російського гонщика дискваліфікували за нацистське вітання на подіумі.