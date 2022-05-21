"Був у інформаційних війнах": російський боєць ММА висловився про мобілізацію

Росіянин не поспішає на фронт

Відомий російський боєць ММА Олександр Шлеменко висловився про можливу мобілізацію в рфї через війну в Україні.

Про це спортсмен розповів СЕ.

Шлеменко, розмірковуючи про потенційну мобілізацію, розповів, що він не солдат, хоча брав участь у "інформаційних боях".

"Чутки про мобілізацію? Потрібно розуміти, навіщо. Якщо нам не вистачає наших збройних сил – тоді, можливо. Якщо вистачає, то я не знаю. Знову ж таки, я не є Верховним головнокомандувачем. Я досить непогано б'юся. Ще в якихось справах розбираюся — у підготовці [спортсменів], але воювати я … Прям конкретно в бойових діях, в гарячих точках я не був. Був в інформаційних війнах — коли підтримував наших. Тому мені важко сказати щодо мобілізації. Ну буде вона, ну і що такого "Я думаю, всі ті, хто готовий за свою країну життя віддати, вони всі тут. Як і я. Тобто мене нічого не лякає", — заявив Шлеменко.

У мережі висміяли спортсмена за таку позицію.

Раніше повідомлялося, що в росії будують арену на заздрість Заходу.

Нагадаємо, тенісні організації обрали бік росіян.