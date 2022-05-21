"Не треба нас злити": російські борці заявили про расизм із боку Заходу

Російських спортсменів не хочуть бачити на міжнародних змаганнях

У суботу, 21 травня, на 87-й день повномасштабного вторгнення рф президент Федерації спортивної боротьби росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі заявив, що організація може звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) через усунення російських борців від міжнародних турнірів.

Про це чиновник заявив у коментарі ТАСС.

Маміашвілі погрожував Заходу за те, що проти російських спортсменів запровадили санкції, а саме їх не пускають на міжнародні змагання. Усе це Михайло називає "расизмом".

"Відверто кажучи, це відкритий расизм. Я маленька людина, але я б порадив — не треба нас злити. Має бути якийсь Рубікон, який переходити не можна, просто не треба. Я впевнений, що найближчим часом той самий Міжнародний олімпійський комітет усе-таки прийме життєствердне та мудре рішення щодо допуску російських атлетів до змагань у тій чи іншій формі, і найголовніше – до відбору до Олімпійських ігор. У протилежному випадку це буде крахом усіх фундаментальних принципів", – сказав Маміашвілі.

У мережі висміяли погрози Маміашвілі.

У мережі висміяли погрози Маміашвілі

Нагадаємо, російський депутат заступилася за тренера-расиста.

Раніше повідомлялося, що український гімнаст відмовився виступати на турнірі через участь росіян.