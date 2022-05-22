"путін мій президент": дівчинка з Дагестану виявилася хоробрішою, ніж найкращий російський хокеїст

Спортсмен підтримує кривавого диктатора

Зірка НХЛ, російський хокеїст Олександр Овечкін, якого недавно придавило картиною на нагородженні, знову заявив, що президент росії володимир путін є його лідером.

Про це знаменитий спортсмен розповів у коментарі для washingtonpost.

Овечкін підкреслив, що він руський, а путін його президент.

"Я вже сказав. Я вже сказав це. Що ще я можу сказати? Путін мій президент, вірно? Я руський. Що ще я можу сказати?" — заявив капітан "Вашингтона".

У мережі нагадали Овечкіну про хоробру дівчинку з Дагестану, яка на випускному у школі назвала путіна "чортом", а також підтримала Україну.

У мережі висміяли Овечкіна за любов до путіна

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф Овечкін заявив, що проти війни, однак він — маленька людина і не може вплинути на ситуацію.

"Путін мій президент. Але, як уже казав, я не політик. Я просто спортсмен. І дуже сподіваюся, що все це (війна) скоро закінчиться. Але не можу ні на що вплинути", — цитує Овечкіна theathletic.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Олександр створив і фінансував неформальний патріотичний рух Putin Team, який під час президентських виборів 2018 року виступав на підтримку володимира путіна.

Раніше повідомлялося, що в рф похвалилися недобудованою хокейною ареною.

Нагадаємо, у радянського хокеїста стався "напад патріотизму" до росії.