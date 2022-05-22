У росії скандального гімнаста з літерою Z назвали справжнім чоловіком

У росії знаходяться спортсмени, які підтримують любителя нової свастики

Чемпіон росії зі спортивної гімнастики Даніел Марінов підтримав свого колегу Івана Куляка, дискваліфікованого Міжнародною федерацією гімнастики (FIG) на рік.

Про це повідомляє rsport.

Маринов вважає, що Куляк зробив чоловічий вчинок, який приніс йому чимало підписників у Instagram. Також росіянин упевнений, що виступить на наступній Олімпіаді, не змінюючи спортивного громадянства.

"Я підтримав Івана. Він мій друг, мій товариш. Ми всі його підтримали. Вчинок чоловіка, як усі написали. Я просто сказав йому, що він красень. Зате в соціальних мережах у нього підписників найбільше. Не сумніваюся, що надалі все буде добре. Не може бути такого, щоб ми зовсім не виступали. Можу сказати, що я знаю, що ми виступимо на Олімпіаді", — заявив Марінов.

Нагадаємо, у березні на етапі Кубка світу у Досі Куляк вийшов на нагородження з літерою Z на формі. Через це спортсмена усунули від змагань на рік. До речі, путінський шахіст Карякін також підтримав Куляка.

Раніше повідомлялося, що український гімнаст відмовився виступати на турнірі, де був заявлений росіянин.