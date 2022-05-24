У рф заявили про змову Заходу проти російського фігурного катання

У росії вважають, що їхніх талановитих спортсменок хочуть просто прибрати

Проти російського фігурного катання, обласканого президентом рф володимиром путіним, йде атака з боку Заходу.

Про це заявив президент центру спорту та освіти "Самбо-70" Ренат Лайшев, передає Матч ТВ.

Лайшев прокоментував потенційне введення міжнародним союзом ковзанярів (ISU) вікового цензу у фігурному катанні (до 17 років). На його думку, таким чином міжнародна організація хоче прибрати талановитих російських спортсменок. ISU наголошувала, що хоче запровадити вікові обмеження, щоб зовсім юні спортсменки не потрапляли на дорослі змагання, щоб уникнути психологічних проблем. Наприклад, 17-річна російська фігуристка Олександра Трусова почала істерити на Олімпіаді в Пекіні через друге місце, а 15-річна Каміла Валієва у статусі фаворитки зіткнулася з допінг-скандалом на Іграх і, мабуть, через стрес не зуміла потрапити навіть у трійку найкращих в індивідуальних змаганнях.

"Хочуть підняти віковий ценз, щоб будь-якими шляхами прибрати талант, спорт, результати. Що ще чекати від Заходу? Тим наш вигляд виглядає чистішим і гіднішим. Для нас все це не дивно, тим азартніше змагатимемося проти них. Якщо віковий ценз таки піднімуть, ми все одно переможемо!" — заявив Лайшев.

Додамо, що російських фігуристів відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

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