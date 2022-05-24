"Сподіваються, що росія переселиться на Марс і зникне?": путінська лижниця пригрозила "шведам-русофобам"

Спортсменка активно підтримує російську політичну верхівку

Олімпійська чемпіонка Пекіна Вероніка Степанова, яка не соромиться підтримувати російську політичну еліту, заступилася за росіянку Олену Вяльбе після слів шведських лижників Маркуса Грате та Йоганни Хагстрем.

Відповідний пост Степанова опублікувала на своєму telegram-каналі.

Вяльбе хоче переобиратися в раду Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS), проте через повномасштабне вторгнення рф в Україну шведські лижники навіть не хочуть обговорювати це і вважають ситуацію, за якої росіянка балотується на цей пост, жахливою. Степанова зазначила, що ці висловлювання шведів мотивують її, і вона планує перемогти їх на лижні. Щоправда, найближчим часом зробити це точно не вийде, адже росія відсторонена від міжнародних змагань. Також Вероніка додала, що росіяни не переселяться на Марс і не зникнуть із карти світу.

"Ну що ж, дякую за додаткову мотивацію в тренуваннях — і в майбутніх змаганнях, Йоганна і Маркус. Дивні, сподіваються, що ми й справді підемо, пропадемо, переселимося на Марс і назавжди зникнемо з їхнього життя? Ну-ну", — написала Степанова.

Раніше Грате та Хагстрем рішуче виступили проти бажання Вяльбе переобиратися до ради FIS, передає expressen.

"Не існує жодної можливості, що Вяльбе отримає місце у раді. Жахливо те, що вона взагалі у списку кандидатів. Все це має зникнути", – сказав Грате.

"Так і має бути (що Вяльбе не місце у раді). Є причина, через яку росіянам не дозволяють брати участь у змаганнях", — заявила Хагстрем.

У мережі російські користувачі у висловлюваннях шведів побачили русофобію.

Раніше Степанова розповіла про "особливу енергію" путіна.

Нагадаємо, норвезький лижник за допомогою одного знімка пояснив, чому росіянам не місце у міжнародному спорті.