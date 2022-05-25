Колишніх футболістів "Шахтаря" загребли в армію "ДНР" прямо з вулиці: одного — вбито, другого — важко поранено

Ексфутболісти потрапили під примусову мобілізацію

Колишні українські футболісти, вихованці донецького "Шахтаря" Вадим Солодкий та Олександр Воскобойник потрапили під насильницьку мобілізацію в ОРДЛО, що закінчилося для них трагічно.

Про це у своєму telеgram-каналі повідомив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

Андронов розповів, що 46-річного Воскобойника та 51-річного Солодкого "замели у Донецьку воювати". У результаті Вадим був убитий, а Олександра тяжко поранили у ноги. Олексій зазначив, що пораненого Воскобойника спочатку доставили до Новоазовська, а потім до Москви. Коментатор додав, що у лікарні у бойовиків "ДНР" не має навіть нашатирного спирту.

"Напевно, ви вже десь щось читали про "мобілізацію" у так званих "ДНР/ЛНР". Люди, що думають, мабуть, навіть про неї щось розуміють. Можу і я дещо розповісти… Може, ви й не чули про таких людей — Олександр Воскобойник (грав за Шахтар) та Вадим Солодкий (Металург Донецьк). Обидва — вихованці Шахтаря, грали в 90-х. Обох замели на вулицях Донецька воювати. Воск важко поранений у ноги, Солод — убитий", — написав Андронов.

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Нагадаємо, окупанти відправляють "на забій" студентів та музикантів із Донбасу.

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