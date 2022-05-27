Співпрацював із окупантами: на Харківщині затримали олімпійського чемпіона України (відео)

Чоловік "вмикав дурня", обурюючись своїм арештом

На Харківщині правоохоронці затримали проросійську ДРГ, яка здійснювала коригування вогню по українським позиціям на замовлення ворожої армії. Одним із чотирьох затриманих на превеликий подив місцевих правоохоронців виявився ексспортсмен з важкої атлетики Геннадій Красильников.

Більше подробиць повідомляє OBOZREVATEL, повідомляє "Телеграф".

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Затриманому Красільнікову 45 років. Він залишив активний спорт у 2014 році за часів активних політичних змін в Україні. Тоді чоловік став тренером, активно працював із іншими спортсменами, а також займався благодійністю. У його скарбничці — допомога біженцям із Донбасу, а також гуманітарна допомога мирним людям і українським військовим.

Людина, яка проводила затримання "коригувальників", немало здивувалася побаченому. При цьому Красильников навіть намагається обурюватися тим, що перебуває серед такої компанії і заарештований взагалі. Втім, за кадром йому пропонують "закрити ї**ло" та не відсвічувати.

Попереджаємо: на відео дуже багато нецензурної лексики!

Геннадія Красильникова знає багато шанувальників спорту в Україні. Спортсмен був одним із найкращих важкоатлетів у категорії понад 105 кг. Двічі боровся за титул Олімпійського чемпіона – у 2000 та 2004 роках. Вдруге зупинився за крок до "бронзи", посівши почесне четверте місце. Цікаво, що, крім цього, встановлював різні національні рекорди у своєму виді спорту.

Красильников на Олімпіаді-2004

2002 року йому підкорилося звання чемпіона світу з важкої атлетики серед студентів. Його характеризували як унікального спортсмена — за не кращих фізичних даних він обставляв багатьох важкоатлетів з легкістю.

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Втім, як можна помітити на відео, реакція знайомої з Красильніковим людини доводить те, що найкращі дні колишнього олімпійського спортсмена залишилися далеко позаду. Українці в мережі взагалі пропонують розібратися із затриманим за законами воєнного часу — незалежно від його колишніх заслуг.

Нагадаємо, що це не єдиний український спортсмен, який перекинувся на бік ворога. Раніше ми писали про двох колишніх футболістів "Шахтаря", які проживали на території ОРДЛО, а потім потрапили до армії т.зв. "ДНР" — через насильницьку мобілізацію. Один із них загинув від отриманих поранень.