"Беззаконня, бандити, хамство": у росії почалася істерика через усунення збірної рф від ЧС-2023 з хокею

рф знаходиться в міжнародній ізоляції

Після рішення Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) не допустити збірну росії на ЧС з хокею 2023 року багато відомих росіян почали істерити з цього приводу.

Заслужений тренер СРСР з фігурного катання Тетяна Тарасова у коментарі sport24 назвала те, що відбувається, беззаконням, а тих, хто приймав це рішення, бандитами.

"Беззаконня! Ці бандити відбирають кар’єри у наших спортсменів, вони повинні відповісти за такі скотинячі рішення щодо хокеїстів. Коли російські спортсмени повернуться у великий спорт? Навіть боюся уявити, все проти нас", — заявила Тарасова.

Депутат Держдуми та триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна вважає, що російський хокей може скотитися до рівня російського футболу через такі політичні рішення.

"Ці усунення відбуваються з політичних причин, що суперечить об’єднуючим принципам спортивного руху. Влаштували якийсь бардак у всіх федераціях та розповідають казки про безпеку. Чим їм російські хокеїсти загрожують? Шкода, що ЧС-2023 пройде без збірної Росії. У нас цей вид спорту в пошані. Як би хокей не скотився до рівня нашого футболу після всіх цих відсторонень", — цитує Родніну sport24.

Колишній капітан збірної СРСР, голова тренерської ради Федерації хокею Росії Борис Майоров назвав дії ІІХФ хамством.

"Це просто хамство. З якого дива? Може, нас тоді взагалі виключать із членів ІІХФ? У федерації хокею висловлюють не власну думку, а підлаштовуються під те, що диктують правителі західних країн", — вважає Майоров.

Раніше повідомлялося, що росіяни пригрозили фінам створенням "ФНР" через жарти фінського журналіста. До слова, Тарасова назвала ЧС-2022 з хокею "недохоккеєм" через усунення збірної росії.